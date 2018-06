Kukushkin surpreende e elimina Edmund em Eastbourne

O britânico #18 Kyle Edmund está fora do ATP 250 de Eastbourne. O dono da casa foi eliminado pelo cazaque #90 Mikhail Kukushkin, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/1, em 2h14 de confronto. Foi a primeira partida disputada entre os dois tenistas.

Vindo de uma vitória convincente contra o ex-número 1 do mundo Andy Murray, Edmund começou o jogo com saques potentes e sem ser incomodado nos games de saque. Teve a primeira chance de quebra no sexto game da partida, mas após uma bela troca de bola errou um fácil slice na rede. Kukushkin acumulava muitos erros e se complicava nos games de serviço. O cazaque salvou ao todo quatro break points no primeiro set. Apenas no nono game da parcial, Kukushkin teve seu primeiro break point e, com um erro de Edmund, abriu 5/4.

Sacando para o set, o tenista do Cazaquistão continuava a errar bolas bobas, enquanto o britânico distribuía pancadas do fundo da quadra. Edmund devolveu a quebra e após confirmar o saque voltou a ficar na frente. Kukushkin cedeu a pressão e com um backhand na rede entregou o set para o tenista da casa, 7/5.

O cazaque voltou para o segundo set errando menos e conseguindo impor um bom volume de jogo. Quebrou o serviço de Edmund no terceiro game e voltou a repetir a dose no nono - se aproveitando de uma dupla falta do britânico -, fechando o set em 6/3 e empatando a partida.

No terceiro e decisivo set, o que se viu foi um Edmund desfocado e descalibrado, contra um confiante e intenso Kukushkin, que abriu 3/0 rapidamente. O britânico chegou a confirmar seu saque uma vez e diminuir a vantagem do cazaque, mas ainda se mostrava incomodado dentro de quadra. Após uma bola que pegou na fita e passou, Kukushkin quebrou novamente o serviço do cabeça de chave número dois e sacou para a partida. Com um erro de devolução do adversário, o tenista do Cazaquistão fechou em 6/1 e venceu o confronto.

Kukushkin enfrenta nas semifinais do Nature Valley International o alemão #67 Mischa Zverev, que eliminou o jovem canadense #26 Denis Shapovalov em sets diretos.