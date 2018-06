Em Eastbourne, Mischa Zverev derrota Lacko em dois sets e conquista seu primeiro título ATP

Depois de falhar duas vezes em finais em partidas de nível ATP, o #67 Mischa Zverev finalmente pode levantar o seu primeiro troféu. Neste sábado (30), o alemão bateu, em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/4, o eslovaco #94 Lukas Lacko, que também lutou pelo primeiro título, no ATP 250 de Eastbourne, uma semana antes de Wimbledon.

Zverev, apesar de seu estilo muito eficiente na grama de saque e voleio, conseguiu pressionar bastante o serviço de seu adversário, tendo 12 break points em 10 games de serviço do eslovaco. No entanto, conseguiu converter apenas dois, que foram suficientes para fazê-lo vencer os dois sets de forma confortável. Lacko, por outro lado, teve apenas dois break points, não conseguindo vencer nenhum.

Ambos os tenistas tiveram uma porcentagem razoável de primeiro serviço, 61%, mas Zverev conseguiu vencer 75% dos 57 pontos disputados em seu serviço, enquanto Lacko só conquistou 57% de 88. Quando precisou do primeiro serviço, este não decepcionou o alemão, que venceu 85% dos pontos em que o primeiro saque entrou em quadra.

Mischa já começou em alto nível, quebrando o serviço de Lacko no primeiro game da partida, perdendo apenas um ponto neste. Assim, manteve seu saque e voleio impecável, sem dar chances ao eslovaco. Apenas no quarto game do set, Lacko teve uma chance para devolver a quebra, mas não a aproveitou, ficando atrás durante o set inteiro. Quando serviu para o set, o alemão não teve problemas: perdeu apenas um ponto no game, fechando em 6/4.

O segundo set começou tranquilo para os dois, que confirmaram seus primeiros games sem dificuldades. Zverev teve um break point no terceiro game do set, mas o eslovaco conseguiu salvá-lo e confirmou o serviço logo em seguida. A quebra para o alemão veio apenas no quinto game, que teve uma duração de 22 pontos, em que seis deles foram break points para o alemão e três foram game points para Lacko. No entanto, foi o alemão que venceu o ponto final com uma passada na paralela absurda, conquistando sua segunda quebra na partida, que o lideraria rumo ao título.

Seu game de saque logo em seguida foi tenso, com seu adversário tendo um break point no 30-40. Salvou-o e fechou o game com um ace. A partir daí, Mischa precisou apenas controlar seus games de serviço, que foram vencidos de forma limpa, isto é, sem perder pontos. Ele ainda teve outro break point para servir em 5/2, mas não aproveitou. No 5/4, servindo para o título, o alemão não sentiu a pressão: dois aces, inclusive um no match point, e garantiu a conquista do Nature Valley International.

O discurso de agradecimento de Mischa Zverev teve um pouco de tudo, especialmente humor e lágrimas. O alemão parabenizou o adversário por ter jogado uma boa partida e a torcida por ter comparecido ao evento. Porém, mais importante, agradeceu aos pais por tê-lo feito um canhoto, pois, segundo ele, isso teria o ajudado bastante.

Também agradeceu ao seu irmão mais novo, Alexander Zverev, #3 do ranking mundial, por tê-lo ajudado na conquista do título. "Eu não queria ser o único da família sem um título, então Sascha sempre me ajudou a trabalhar mais e a melhorar o meu jogo". O alemão também agradeceu o apoio da esposa, sendo entrecortado em suas palavras por lágrimas.

Mischa Zverev segue para Londres, onde disputará o seu major favorito, Wimbledon, em que já fez terceira rodada duas vezes na carreira, incluindo em 2017. Ele enfrenta o francês Pierre-Hugues Herbert na primeira rodada, tendo, como mais provável adversário na terceira rodada, caso chegue, o espanhol Rafael Nadal, bicampeão do torneio. O Slam começa nesta segunda-feira (1). Na grama de Londres, Lukas Lacko estreia contra o qualifier Benjamin Bonzi.