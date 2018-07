Estreando em Wimbledon, Venus Williams vira contra Larsson e garante lugar na segunda rodada

A pentacampeã de Wimbledon e atual finalista, Venus Williams, jogou a sua primeira partida no torneio em 2018. Enfrentou a sueca #58 Johanna Larsson, que nunca venceu uma partida no major londrino. A estadunidense venceu por dois sets a um, com parciais de 6/7(3), 6/2 e 6/1, em 2h10.

O jogo começou tenso, com ambas as tenistas tendo problemas para confirmar os serviços com tranquilidade. Larsson iniciou quebrando a adversária com um lob preciso, mas foi quebrada logo em seguida com uma sequência de erros. Quando sacou novamente, não conseguiu se recompor e sofreu mais uma quebra, deixando Venus abrir 4/2 e servir.

No entanto, o sofrimento com o serviço continuou, permitindo que Larsson conseguisse devolver a quebra de saque, voltando para o set. No 5/5, a sueca conseguiu uma quebra crucial, e serviu para o set num game com muito drama. No fim, prevaleceu a estadunidense, que empatou o jogo para um tie break, vencido por Larsson após Williams cometer duas duplas faltas em seus serviços.

O jogo seguiu sem problemas no segundo set, até que a estadunidense conseguiu uma quebra de serviço no quinto game após ter desperdiçado um break point numa oportunidade anterior. Essa quebra pareceu desestabilizar a sueca, que perdeu todos os games seguintes do set, permitindo que Venus vencesse por 6/2, levando o jogo ao set final.

A estadunidense começou o terceiro set quebrando o saque da oponente, que baixou o seu nível devido a uma pequena briga com o juiz de linha por ter marcado uma foot fault. Após confirmar o serviço, Williams conseguiu mais um break point, convertendo-o com um smash após um rally muito longo.

Com as duas quebras de saque acima, esperava-se que a top 10 abaixasse o nível, já que tinha uma liderança confortável. Mas ela se manteve focada e quebrou o serviço de Larsson novamente, marcando seu nono game consecutivo. Quando serviu para a partida, Venus não conseguiu fechar o jogo, tendo a sua sequência de games interrompida.

Com a vitória, a americana já tem adversária marcada: a romena #141 Alexandra Dulgheru, que, venceu, ainda nessa segunda-feira (2), a tcheca Kristyna Pliskova, por dois sets a um. Será o primeiro encontro entre as duas, e ocorrerá nesta quarta-feira (4).