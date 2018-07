Kerber arrasa Osaka e segue à quarta rodada em Londres

Angelique Kerber, ex número 1 do mundo, está cada vez mais perto de conquistar o terceiro major de sua carreira. Uma das poucas seeds ainda vivas no torneio, Kerber venceu com autoridade a japonesa #18 Naomi Osaka pelas parciais de 6/2 6/4, em 1h04, rumo às oitavas de Wimbledon. A alemã já chegou à segunda semana do Slam inglês em cinco oportunidades.

Kerber começou o jogo com uma quebra de serviço em seu favor. Conhecida por seu ótimo jogo defensivo e ótima qualidades agressivas, a alemã jogou de forma muito sólida durante todo o set. A tenista alemã conseguiu jogar bem os pontos realmente importantes, salvou break point e logo quebrou a adversária pela segunda vez: 4/1.

A alemã seguiu com seu bom jogo e converteu seu serviço com tranquilidade. Teve a chance de servir para o set e aproveitou: 6/2 em apenas 28 minutos. Apesar não ter feito aces, Kerber soube onde encaixar o seu serviço e isso serviu como ótima vantagem. Osaka fez três aces e nenhuma das tenistas cometeu duplas faltas. Angie fez 10 winners e cometeu um único erro, já a japonesa fez 13 winners e cometeu oito erros.

O segundo set começou da mesma forma que o anterior: Osaka sendo quebrada. Kerber logo consolidou a quebra e abriu vantagem de 2/0. O jogo seguiu de forma equilibrada no placar. A japonesa foi capaz de manter seu serviço, enquanto a alemã continuou a servir muito bem, não enfrentando break points e logo teve a chance de servir para o set. Fez seu segundo ace quando servia para o jogo e converteu de forma rápida a parcial: 6/4 em 36 minutos.

Osaka fez um ace e uma dupla falta na segunda parcial, enquanto Kerber fez dois aces e não cometeu dupla falta. No quesito ataque, a alemã conseguiu 13 winners contra 15 de Naomi. Angie cometeu quatro erros não-forçados, enquanto que a japonesa teve 14.

A alemã enfrentará nas oitavas a suíça #56 Belinda Bencic, que eliminou a espanhola #26 Carla Suárez Navarro em sets diretos.