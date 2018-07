Goerges esmurra Vikhlyantseva, não choca ninguém e garante vaga nas quartas em Moscou

Google Plus

Julia Goerges, alemã cabeça de chave um, voltou a fazer boa exibição no Moscow River Cup, dessa vez bateu a dona da casa, #103 Natalia Vikhlyantseva, com parciais de 6/2 e 7/6(2) para conquistar vaga nas quartas do torneio russo.

Jules jogou em alto nível durante o primeiro set. Uma de suas principais característica, o saque, esteve preparado para ajudá-la nos momentos de tensão, além do mais, a alemã foi inteligente nos pontos decisivos e na maioria dos rallies. Enfrentou apenas dois break points durante toda a parcial, salvos de forma eficiente. Julia fez quatro aces e não cometeu dupla falta no primeiro set, Vikhlyantseva, no entanto, zerou nos aces e cometeu três dupla faltas. O primeiro set foi da alemã: 6/2, em apenas 30 minutos.

No segundo set, Goerges saiu na frente. Quebrou logo no primeiro game e conseguiu confirmar seu serviço logo em seguida. Seguiu bem até o oitavo game da parcial, quando vacilou e perdeu seu serviço. Quebrou logo em seguida, e serviu para a partida, mas não foi bem e, novamente, perdeu seu serviço. Nos últimos dois games, ambas confirmaram o serviço com facilidade e deu-se inicio ao tie break.

Julia dominou por completo no tie break, chegou a abrir vantagem de 6/0, quando serviu para a partida, novamente voltou a vacilar, sofreu duas mini quebras e precisou fechar a partida no game de serviço da anfitriã. 7-2 no tie break, 7/6(2) no set.

Julia, que agora precisa de apenas nove vitórias na terra batida para confirmar 100, enfrenta nas quartas de final do WTA de Moscou a sérvia lucky loser #187 Olga Danilovic que venceu a estoniana Karia Kanepi em sets diretos.