Mischa Zverev se impõe e elimina Youzhny em Atlanta

O alemão #45 Mischa Zverev segue firme no ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. Após sofrer em sua estreia, o cabeça de chave número sete do torneio bateu o russo #105 Mikhail Youzhny, velho conhecido no circuito, e que anunciou que se aposentará em setembro, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h09 de partida.

Favorito no confronto, Mischa teve que salvar um break point logo em seu primeiro game de saque. Com um ótimo aproveitamento em seu serviço, o alemão se manteve o tempo todo no jogo. Experiente, Youzhny distribuía bons golpes do fundo da quadra, enquanto Mischa subia sempre que possível para ganhar os pontos na rede.

O alemão conseguiu a quebra de saque no quinto game, mas após uma longa troca cometeu um erro não-forçado e viu o russo devolver a quebra. No nono game, Zverev voltou a quebrar o veterano e dessa vez soube aproveitar a vantagem. Sacando para o set, fechou em 6/4 sem perder ponto nenhum no game decisivo.

Embalado com a vitória na parcial anterior, Mischa quebrou o saque de Youzhny no primeiro game e abriu 2/0. Sacando muito bem, o alemão não dava chances para o adversário reagir. Acumulando erros e desmotivado, o russo voltou a perder seu serviço no sétimo game. Mischa fez valer mais uma vez seu saque e voleio e fechou em 6/2, selando o triunfo.

Pelas quartas de final do BB&T Atlanta Open, Zverev enfrentará o cabeça de chave número um #9 John Isner, que bateu o jovem australiano #68 Alex de Minaur em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2. O duelo acontecerá na próxima sexta-feira (27).