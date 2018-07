Bautista Agut vira contra Djere e avança à decisão do ATP 250 de Gstaad

Google Plus

Em busca de seu terceiro título no ano, Roberto Bautista Agut saiu atrás, mas venceu o #101 Laslo Djere por dois sets a um e está na decisão do ATP 250 de Gstaad. O sérvio fez 7/6(5) na primeiro set, mas o espanhol engatou dois 6/4 para alcançar a decisão e superar partida de 2h43.

Este é o primeiro torneio de Baustista Agut desde junho, quando se machucou na semifinal do ATP 500 de Halle, contra Borna Coric. Após ficar fora da disputa em Wimbledon, o espanhol consegue avançar à uma decisão no saibro. Neste ano, já venceu dois títulos, na quadra dura - ATP 250 de Auckland e ATP 500 de Dubai.

O primeiro set foi de games longos e de altos e baixos para os dois tenistas. Bautista Agut abriu 4/1, com uma quebra de vantagem, mas Djere intensificou o ritmo em seu golpes, conseguiu quebrar de volta quando o espanhol sacava para o set em 5/4. O sérvio teve três chances de quebrar no 11º game, mas Agut salvou - no total, foram 8/9 break points salvos pelo cabeça de chave número dois. Na sequência, Djere confirmou seu saque e forçou um tie break.

O início do game de desempate foi de domínio total de Djere, que abriu 6-1. Aí, porém, passou a errar muito, desperdiçando os quatro primeiros set points. Com Bautista Agut no saque, porém, o sérvio conseguiu o ponto que faltava para fechar a parcial em 7/6(5), em 1h07.

Diferente da primeira parcial, a segunda teve games bem mais rápidos e menos erros dos tenistas. Foram apenas dois break points em todo o set, e Bautista Agut foi o único que conseguiu aproveitar, no quinto game. Salvou a única chance que Djere teve para quebrar no game seguinte. Sacando para o jogo em 5/4, o espanhol aproveitou um erro não-forçado do sérvio e levou o set por 6/4, em 38 minutos.

O terceiro set voltou a ter games longos e muitos break points. Foram 14 no total, oito contra Bautista Agut e seis contra Djere, mas apenas um foi convertido. Mesmo com o sérvio tendo seis aces nesta parcial, o espanhol quebrou o saque no sétimo game, fazendo 4/3. Daí para frente, não houve mais nenhuma chance de quebra, e o cabeça número dois confirmou seu favoritismo, fazendo 6/4 em 58 minutos.

Na final do Swiss Gstaad Open, Bautista Agut vai enfrentar o #84 Matteo Berretini, que venceu por dois a zero nas semifinais o estoniano #107 Jürgen Zopp, com parciais de 6/4 e 7/6(6).