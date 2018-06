Bautista Agut desiste de partida e Coric avança à final em Halle

Faltando apenas uma semana para o início de Wimbledon, uma queda preocupa o espanhol #16 Roberto Bautista Agut. Em partida pela semifinal do ATP 500 de Halle contra o jovem #34 Borna Coric, neste sábado (23), o top 20 escorregou em quadra e aparentou ter machucado o quadril. No entanto, a lesão não pareceu muito preocupante, uma vez que o espanhol não chegou a mancar após a queda.

Thankfully, Roberto Bautista Agut appears to be okay in Halle #GerryWeberOpen pic.twitter.com/lhx1IGHsbR — Tennis TV (@TennisTV) 23 de junho de 2018

Com a desistência de Agut, Borna Coric, de apenas 21 anos, faz a sua primeira final de ATP 500 e também a primeira em quadras de grama, e irá enfrentar na decisão do Gerry Weber Open um dos maiores tenistas de todos os tempos na sua quadra favorita: Roger Federer, que venceu o estadunidense Denis Kudla por 2 sets a 0. O croata já fez três finais na carreira, conquistando seu único título no ATP 250 de Marrakesh, contra Philipp Kohlschreiber, em 2017.

Coric está garantido em sua quarta final da carreira (Foto: Thomas Starke/Getty Images)

Os dois já se enfrentaram duas vezes, uma em 2015 e a outra em 2018, ambas na quadra dura. Federer venceu todas, sendo uma por 2 sets a 0 (Dubai 2015) e outra por 2 sets a 1 (Indian Wells 2018).