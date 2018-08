Freguesia: Klizan frustra torcida austríaca e derruba Thiem em Kitzbühel

Apesar da disparidade no ranking, o qualifier #112 Martin Klizan confirmou seu retrospecto diante do #8 Dominic Thiem, que jogava em casam era cabeça de chave número um e fazia sua estreia na edição de 2018 de ATP 250 de Kitzbühel. O eslovaco venceu nesta quarta-feira (1º) o terceiro confronto em três disputados contra o austríaco. Klizan fechou a partida por dois sets a um em 1h59, com parciais de 6/1, 1/6 e 7/5.

Dominic Thiem, finalista em Roland Garros, manteve seu aproveitamento ruim desde o fim do torneio francês. O austríaco venceu apenas três partidas e perdeu quatro de lá para cá. Diante da fervorosa torcida austríaca, o cabeça de chave um decepcionou mais uma vez: não jogou em Kitzbühel em 2017, perdeu também em sua estreia em 2016. Assim, não vence um jogo neste torneio desde 2015, quando caiu nas semifinais. Sua melhor campanha lá foi em 2014, quando perdeu a final para David Goffin.

Só restam dois cabeças de chave vivos em Kitzbühel: o número seis, Maximilian Marterer, e o número oito, Dusan Lajovic. Além disso, não há nenhum jogador restante que esteja no top 45 da ATP - de Thiem, Kohlschreiber, Verdasco, Haase e Simon foram todos eliminados.

A primeira parcial foi um passeio de Martin Klizan. Thiem venceu apenas dois pontos em quatro games de serviço do rival, e 10 pontos no total, contra 24 do eslovaco. Em um set muito rápido, Klizan venceu os últimos cinco games, fechando em 6/1, após apenas 24 minutos.

Thiem conseguiu se recompor no segundo set, com três de seus quatro games de saque muito tranquilos, enquanto salvou três break points no quinto game. O único game conquistado por Klizan na parcial foi o quarto. De resto, domínio do austríaco: 6/1, em 39 minutos.

O terceiro set foi de mais dominância no saque dos dois lados. Dos primeiros 10 games da parcial, apenas no quinto houve chances de quebra - Klizan salvou três break points para confirmar seu saque. Com 5/5 e uma torcida ensandecida, o eslovaco teve que se segurar para salvar um bp e pressionar Thiem com 6/5 de vantagem.

O austríaco foi muito mal quando sacou para se manter no jogo, desperdiçou pontos na rede e acabou sendo quebrado no único game que cedeu break points: 7/5 para Klizan, tristeza da torcida e freguesia confirmada.

Martin Klizan enfrenta nas quartas do Generali Open o cabeça de chave número oito, o #66 Dusan Lajovic. O sérvio eliminou outro austríaco, o wildcard Dennis Novak, com parciais de 6/2 e 6/4.