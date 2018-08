Petkovic sai atrás, mas consegue virada para cima de Stephens em Washington

Google Plus

Depois de mais de dois anos, Andrea Petkovic finalmente voltou a bater uma top 10. Nesta quarta-feira (1º), a alemã venceu a #3 Sloane Stephens por dois sets a um, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2 em 1h47 de partida pelas oitavas de final do WTA International de Washington, na capital dos Estados Unidos.

Stephens começou fazendo uma boa partida, mantendo o seu recorrente bom nível da quadra dura, onde conquistou um Slam e um Premier. Com isso, ela venceu o primeiro set por 6/2 sem qualquer dificuldade e chegou a liderar o segundo set por 2/0. No entanto, a americana começou a sentir o cansaço ao final do set, permitindo que Petkovic levasse a parcial por 6/4.

No terceiro set, a situação piorou ainda mais para a cabeça de chave número 2. Ela não conseguiu nenhuma oportunidade de quebra no serviço da alemã, que ganhou quase 70% dos pontos disputados no set. Sem conseguir movimentar-se e bater na bola com potência e precisão, o desfecho foi positivo para Petkovic.

Com o resultado, a alemã fará a sua primeira partida de quartas de final num WTA desde 2017, quando chegou a esta rodada no mesmo evento. No ano passado, eliminou Bouchard nas oitavas, Andreescu nas quartas e caiu nas semis para Julia Goerges.

Mesmo vencendo, ela ainda terá trabalho a fazer se não quiser perder posições no ranking: no momento, ela cairá quatro posições, indo à #95 do mundo, enquanto Stephens permanece isolada como #3.

Nas quartas de final, Andrea Petkovic ainda não tem adversária definida: ela pode enfrentar a japonesa #136 Nao Hibino ou a suíça #43 Belinda Bencic, ex-top 10. Contra a japonesa, a alemã possui uma vitória em uma partida, que ocorreu em Wimbledon 2016. Contra a suíça, Petkovic tem duas derrotas em duas partidas.