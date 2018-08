Zverev domina Tsitsipas e vai à final de Washington pelo segundo ano seguido

Em Washington, já são nove vitórias consecutivas para Alexander Zverev. Neste sábado (4), o alemão passou pelo #32 Stefanos Tsitsipas, 19 anos, por dois sets a zero, em 1h28 de partida, com parciais de 6/2 e 6/4 pelas semifinais do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos.

Zverev teve o domínio da partida: em nove games de serviço disputados, o alemão venceu todos sem sequer enfrentar um break point, vencendo 75% dos pontos disputados nestes games. Devolvendo o saque, ele conseguiu sete break points, convertendo três.

Em Washington, o top 10 tem um retrospecto invejável: em 16 partidas, perdeu apenas duas (Monfils, 2016 e Cilic, 2015), ambas em estágios avançados na competição. Desde então, ele já soma nove vitórias seguidas, já que é o atual campeão.

O número três do ranking mundial agora batalha diretamente pela manutenção de sua posição no ranking. Caso vença, continuará no top três. Caso perca, del Potro assumirá o posto e Zverev cairá para quatro, com apenas 135 pontos de diferença caso o argentino vença sua final.

Na última rodada do torneio, Alexander Zverev enfrentará um tenista ainda mais jovem: o #46 Andrey Rublev, que perdeu duas partidas para o alemão e jamais venceu, ou o #72 Alex de Minaur, que já perdeu uma vez para o top 10.