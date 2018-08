Sem sustos, Zverev bate De Minaur e conquista Washington pela segunda vez consecutiva

Alexander Zverev acaba de tornar-se o quarto jogador a conseguir três títulos em 2018. Neste domingo (5), o alemão venceu o #72 Alex de Minaur, de 19 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h14 de partida pela final do ATP 500 de Washington.

É a segunda vez consecutiva que Zverev sai como vencedor deste torneio, o que caracterizam dez vitórias consecutivas em Washington e o primeiro tenista a defender o título deste torneio desde 2007. Além disso, ele é um dos quatro tenistas que venceram ao menos três títulos em 2018: Fognini (3), Federer (3), Nadal (4).

A partida foi tranquila para Zverev, que conseguiu impôr seu jogo com tranquilidade, uma vez que de Minaur esteve sempre atrás da linha de base e não conseguiu fazer com que seu jogo defensivo dificultasse para o alemão. Zverev sequer precisou salvar break points, ao passo que teve 11 oportunidades no serviço do jovem australiano.

Em entrevista, Zverev mostrou-se otimista. "Foi uma ótima campanha, e espero que se repita mais vezes. A semana foi muito especial para mim, e mal posso esperar para voltar aqui", comentou o alemão.

No ranking, Zverev manterá sua posição de número três da ATP, com uma pequena margem contra del Potro, uma vez que o alemão defende o Masters 1000 do Canadá na semana seguinte. De Minaur, por outro lado, conseguiu uma ascensão no ranking, subindo mais de 20 posições, tornando-se top 50 pela primeira vez na carreira.

Agora, 'Sascha' Zverev viajará à Toronto, onde jogará o Masters 1000 em que defende seu título, e estreará contra Bradley Klahn ou David Ferrer. O australiano pulará os dois Masters que virão e jogará o ATP 250 de Winston-Salem como preparatório para o US Open.