No duelo de jovens, Tsitsipas elimina Thiem e segue firme em Toronto

Em jogo paralisado pela chuva, que vem atrapalhando o Masters 1000 de Toronto desde as primeiras rodadas, o grego da Next Gen #27 Stefanos Tsitsipas conseguiu uma grande vitória. Vindo de uma ótima campanha no ATP 500 de Washington, na semana passada, o tenista de 19 anos bateu o austríaco #8 Dominic Thiem, um dos mais cotados para o título no Canadá. Jogando em grande nível, Tsitsipas trinfou em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6(6), em 1h21 de partida.

O duelo dos dois jovens foi de alta performance o tempo todo. Com grandes jogadas e belas trocas de bola, o equilíbrio prevaleceu em 90% do jogo. O único break point foi a favor do grego, que soube aproveitar a chance de ouro. Tsitsipas conseguiu a quebra de saque no quarto game e administrou a vantagem adquirida. Fechou o primeiro set em 6/3 e saiu na frente.

A segunda parcial foi disputadíssima do ponto inicial até o final. Os tenistas vendiam caro qualquer bola e deram um show de tênis para o público que ficou mesmo após a chuva. Com muitos winners e lances de habilidade, não houve um break point sequer para nenhum dos dois jogadores. A decisão do set foi para o tie break, onde Tsitsipas chegou a abrir 3/0 e depois 6/4, tendo dois match points a favor. Porém, viu Thiem reagir e igualar o placar. O grego conseguiu outro mini break e chegou ao seu terceiro match point. Dessa vez, soube tirar proveito do momento e fechou em 7/6, decretando a vitória.

Na terceira rodada da Rogers Cup, Tsitsipas enfrentará o sérvio ex-número um do mundo #10 Novak Djokovic, que derrotou o wildcard canadense #121 Peter Polansky por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.