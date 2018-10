Wawrinka vence duelo apertado contra Schwartzman e estreia com vitória em Cincinnati

O suíço #151 Stan Wawrinka não teve vida fácil em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. Convidado da organização do torneio, ex-top três do ranking mundial bateu o argentino #12 Diego Schwartzman por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, em 1h55 de partida. Aos poucos, Wawrinka vai se recuperando e voltando ao seu nível ideal de tênis após a cirurgia no joelho.

Wawrinka entrou em quadra agressivo e comandando os pontos, principalmente com seu ótimo backhand. Conseguiu duas quebras de saque, uma logo no primeiro game e outra no sétimo. Completamente a vontade e acumulando bolas vencedoras, fechou o set inicial em 6/2 sem enfrentar um break point sequer.

O argentino voltou para o segundo set mais consistente e tirando o suíço da zona de conforto. Com isso, passou a contar com um aumento de erros do adversário. Schwartzman quebrou o serviço de Stan no quarto game, mas oscilou e perdeu a quebra de vantagem.

Porém, no 10º game, o tenista da Argentina voltou a pressionar o saque de Wawrinka e, após grandes trocas de bola, contou com um erro não forçado do suíço para conseguir mais uma quebra e fechar a parcial em 6/4.

O terceiro e decisivo set foi de grande equilíbrio. Preciso e aproveitando as chances que teve, Wawrinka superou Schwartzman no detalhe. Com um winner sensacional, conquistou a quebra no sétimo game e, salvando break points em seu serviço, abriu 5/3. O ex-top 3 voltou a incomodar o saque do argentino e quebrou novamente, triunfando por 6/3 e avançando de fase.

Na segunda rodada do Western & Southern Open, onde foi semifinalista em 2012, Stan irá enfrentar o japonês #23 Kei Nishikori, que derrotou o russo #37 Andrey Rublev em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3. O duelo desempatará o confronto direto entre os tenistas, já que em oito jogos cada um venceu quatro.