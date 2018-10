Konta vence Siegemund pela primeira vez em três partidas e segue em New Haven

Nesta segunda-feira (20), a britânica #46 Johanna Konta alcançou vitória inédita ao derrotar a alemã #146 Laura Siegemund, que entrou no Connecticut Open ativando seu protected ranking, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/5. Com a vitória, Konta avançou para a segunda rodade do WTA Premier de New Haven.

Esse foi o terceiro encontro entre as tenistas, e o primeiro vencido por Konta. Nas outras duas oportunidades, no saibro, piso favorito de Siegemund, a tenista alemã prevaleceu.

O primeiro set foi favorável à Konta, os diferenciais sendo sua atuação nos primeiro e terceiro games da primeira parcial, quando a britânica quebrou o saque de Siegemund. Com isso, a atual número 46 do ranking aproveitou para jogar mais relaxada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos decisivos e importantes para vencer a primeira parcial por 6/2.

Voltando com ainda mais confiança, Konta voltou mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas fortes e potentes no segundo set e, se impôs diante de Siegemund. A maior consistência também contribuiu para que a agressiva tenista britânica jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 7/5, encerrando o jogo após quase duas horas de embate.

Na próxima rodada, Johanna Konta terá um difícil confronto a atual número 30 do mundo, a espanhola #30 Carla Suárez Navarro, que venceu no domingo (19) a tcheca Barbora Strycova por dois sets a zero, parciais de 7/6(6) e 6/4.