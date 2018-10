Puig surpreende, vence Caroline Garcia e avança às semifinais em New Haven

Nesta quinta-feira (23), a porto-riquenha #72 Monica Puig alcançou sua quinta vitória no WTA Premier de New Haven, contando o qualifying round, e eliminou favorita, #6 Caroline Garcia, por dois sets a um com parciais de 7/5, 1/6 e 6/2, após quase 2h10 de jogo.

Ao despachar a cabeça de chave número dois, Puig garantiu sua melhor campanha em torneios WTA na temporada. Antes das semifinais no Connecticut Open, o máximo que a porto-riquenha havia alcançado em 2018 era as quartas de final, em Monterrey, no mês de abril. Esse resultado faz a tenista de 24 anos garantir ao menos 17 posições no ranking, subindo ao menos da 72ª para a 55ª posição.

O primeiro set foi favorável à Puig, o diferencial sendo a sua performance nos quinto, nono e décimo primeiro games da primeira parcial, quando quebrou o saque de Garcia. Com isso, a campeã olímpica na Rio 2016 aproveitou para jogar cada vez mais focada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos decisivos e importantes para vencer a primeira parcial por 7/5.

Voltando com mais confiança, Garcia voltou mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas variadas e potentes no segundo set e, se impôs diante da porto-riquenha. A maior consistência também contribuiu para que a talentosa tenista francesa jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/1, empatando assim o embate em um set para cada lado.

No terceiro set, porém, Puig voltou ao controle do jogo, conseguindo três quebras, no segundo, quarto e oitavos games no saque de Garcia. Com isso, a francesa não conseguiu mais jogar seu melhor tênis, encerrando a parcial final e o jogo por 6/2.

Na semifinal, enfrenta a espanhol #30 Carla Suárez Navarro, que passou após apenas 39 minutos de jogo, depois de da tcheca #5 Petra Kvitova desistir com uma lesão no ombro, se preservando para o último major do ano.