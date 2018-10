Johnson atropela Edmund e alcança as semifinais em Winston-Salem

Jogando com a torcida da casa a seu favor, o norte-americano #34 Steve Johnson surpreendeu e derrotou de maneira convincente um dos fortes candidatos ao título do ATP 250 de Winston-Salem, o britânico #16 Kyle Edmund. Johnson venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em 1h04 de partida.

Soberano durante todo o duelo, o norte-americano ditou o ritmo da partida desde o momento inicial. Sacando muito bem, não era incomodado pelo adversário em seus games de saque. Agressivo nas devoluções e se impondo, conquistou duas quebras e fechou rapidamente o primeiro set em 6/1.

O panorama se manteve na segunda parcial. Edmund seguia errando muito, enquanto Johnson era regular e estava com a confiança em alta. O tenista da casa conquistou novamente duas quebras, no primeiro e no quinto game, e só administrou a vantagem. O norte-americano chegou a salvar dois break points no último game do jogo. Após fugir da pressão, selou a vitória por 6/2 com um ace.

Em uma das semifinais do Winston-Salem Open, Johnson enfrentará o espanhol #12 Pablo Carreno Busta, cabeça de chave número dois do torneio, que passou pelo sul-coreano #23 Hyeon Chung em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4.