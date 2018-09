Victoria bielorrussa: Azarenka se impõe contra quase xará Kuzmova e avança em Nova Iorque

A mamãe Victoria Azarenka começou com o pé direito em Nova Iorque. A bielorrussa, que vem feito uma campanha morna, venceu em sua estréia no Us Open a jovem eslovaca #56 Viktoria Kuzmova pelas parciais de 6/3 e 7/5 em 1h27. Partida foi a primeira da sessão noturna no Louis Armstrong Stadium.

A bielorrussa entrou em quadra pronta para vencer. Já nos primeiros momentos do jogo mostrou ótima capacidade defensiva, serviu com eficiência e ditou o ritmo. No sexto game da parcial, Azarenka quebrou a adversária, confirmou seu serviço em seguida e ficou com a vantagem. Quando serviu para o set, serviu bem e, em 37 minutos, fechou em seu favor.

Azarenka mostrou alta qualidade em sua backhand e soube ler e agir de forma rápida e eficiente nos pontos decisivos, fazendo com que a adversária ficasse sem tempo de reação.

Durante toda a primeira parcial, ambas as 'Vikas' tiveram que fazer uma breve pausa para esperar que os telespectadores nas arquibancadas se sentasse.

No segundo set, a partida tornou-se mais sólida. O ritmo de jogo da jovem Kuzmova pareceu se elevar e, muito diferente do primeiro set, a eslovaca começou a correr atrás de pontos, criando, de forma inteligente, ralis longos, onde se saiu, na maioria das vezes, vitoriosa. No 11ª game da segunda parcial, a quebra finalmente aconteceu: Azarenka, com toda a sua experiencia, foi capaz de abrir a vantagem e, logo em seguida fechou a parcial. 7/5 em 50 minutos.

Ambas as tenistas cometeram duas dupla faltas durante a partida, e Kuzmova fez um ace a mais que Azarenka, contabilizando sete. A eslovaca fez 32 winners contra 22 da bielorrussa, mas também fez mais erros: 28 contra 12.

No segundo round a bielorrussa enfrentará a australiana cabeça de chave #25 Daria Gavrilova, que venceu com um bicicleta, duplo 6/0 a espanhola #88 Sara Sorribes Tormo.