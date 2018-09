Siniakova/Krejcikova fazem ótima estreia no US Open ao baterem Krunic/Bondarenko

A dupla tcheca número 1 do mundo formada por Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova entrou no US Open com o pé direito. Depois de enfrentarem dificuldades no inicio da partida, logo encontraram o bom ritmo e em poucos minutos triunfaram perante a dupla Aleksandra Krunic e Kateryna Bondarenko por 7/6(4) e 6/1.

A dupla tcheca começou a partida com um nível abaixo do esperado: sofreu uma quebra no quarto game da parcial, quando Krejcikova serviu com ineficiência e Siniakova fez erros não-forçados atípicos. Apesar da diferença no placar, a dupla continuou sem ritmo, mas, com um golpe de sorte, conseguiu normalizar o placar. Depois, mais soltas e eficientes, quebraram e tiveram a chance de servir para o set, mas então foram quebradas. Mais uma quebra e mais uma devolução de quebra e o tie break se iniciou.

A dupla cabeça de chave um começou atrás, mas logo buscaram mini quebras e, em um piscar de olhos, conquistaram o tie break: 6-4.

No primeiro set, apesar do nítido déficit no jogo das número um, pontos sensacionais e extremamente bem elaborados aconteceram. Sempre com participação direta de Siniakova, que sempre depois de um belo ponto cometeu erro não forçado.

No segundo set, a dupla mostrou o porquê de já ter faturado dois Slams na temporada e não deu qualquer chance para as adversárias. Quebraram por duas vezes e não enfrentaram um único break point.

Krejcikova não está no torneio no singulares, mas Siniakova está e já na próxima quinta-feira (30) fará sua partida de segunda rodada contra a croata Ajla Tomljanovic.

Ainda em dupla, Siniakova/Krejcikova enfrentam no R2 do torneio a dupla vencedora entre o aclamado #TeamBucie, composto por Bethanie Mattek-Sands e Lucie Safarova) e Zarina Diyas e Zheng Saisai.