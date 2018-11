Em duelo de alemães, Kohlschreiber derruba Zverev em quatro sets no US Open

Em sua 14ª participação em Grand Slam, o cabeça de chave número quatro, Alexander Zverev foi surpreendido por seu compatriota #34 Philipp Kohlschreiber e foi eliminado do US Open na terceira rodada. A jovem promessa alemã iniciou na frente no placar após vencer o primeiro set no tie break, mas levou a virada após seu compatriota vencer as três parciais seguintes, por 6/4, 6/1 e 6/3, em jogo que durou 3h09.

Esta foi a segunda vez em sua carreira que Kohlschreiber venceu um jogador do top cinco em um torneio de Grand Slam. No final da partida, o alemão comentou que (sua vitória) é um sentimento incrível e que a torcida foi ótima. “Eu estou muito satisfeito com minha performance”, acrescentou.

A primeira série contou com duas quebras para cada tenista e foi decidida apenas no tie break. Com cinco winners a mais que seu adversário, 15 a 10, e três erros não-forçados a menos, 17 a 20, Sascha venceu a primeira parcial em 1h01.

Diferente do primeiro set, Kohlschreiber passou a errar menos que seu adversário cometendo apenas quatro erros não forçados durante toda a parcial contra 11. Apenas uma quebra no décimo game foi necessária para vencer o set por 6/4 em 41 minutos e empatar a partida em um set a um.

Firme na rede, o experiente alemão teve superioridade em cima de seu compatriota. Venceu cinco em seis pontos na rede alcançando o percentual de 83%. Zverev venceu apenas sete pontos com seu serviço durante o terceiro set e não aproveitou nenhuma das quatro oportunidades de quebra que teve durante a série.

Kohlschreiber seguiu constante na partida e viu o cabeça de chave quatro cometer quase o dobro de erros não forçados – oito a 14. Os dois tenistas venceram números de pontos aproximados com seu serviço, mas o alemão de 34 anos conseguiu vencer seis pontos a mais no saque de Zverev.

Na próxima partida, válida pelas oitavas de final, Kohlschreiber enfrentará o #19 Kei Nishikori, que passou em quatro sets pelo #13 Diego Schwartzman na terceira rodada. Será o terceiro encontro entre os tenistas – o japonês, em 2014, venceu os dois únicos confrontos entre eles.