Bia Haddad cai para Puig na estreia em Quebec

Beatriz Haddad Maia, brasileira que atualmente ocupa o 126º lugar no ranking WTA, sofreu uma derrota clara frente a porto-riquenha #50 Monica Puig. Nesta segunda-feira (10), Haddad Maia perdeu pelas parciais de 6/2 e 6/3 em apenas 68 minutos na primeira rodada do WTA de Quebec, único torneio do circuito disputado em piso de carpete, no Canadá. Foi o segundo encontro entre as duas no ano, com duas vitórias para a campeã olímpica de 2016.

Sofrendo inconstância com o serviço e devolvendo bolas de forma ineficaz, a jovem brasileira a acabou por ser quebrada por duas vezes na primeira parcial - terceiro e sétimo game. Não sabendo lidar com o jogo agressivo de Puig, Haddad Mais se quer chegou perto de ter break point e rapidamente viu-se na desvantagem e perdeu por 6/2.

Em um segundo set mais dinâmico, a brasileira mostrou seu bom jogo e, apesar de perder a parcial, chegou a dar trabalho para a medalhista olímpica. Haddad Maia foi quebrada logo no primeiro game, mas conseguiu a quebra de volta poucos games depois. A melhora da brasileira, entretanto, não vingou, pois a experiência de Puig a ajudou em momentos decisivos.

Apesar da derrota para a porto-riquenha, Haddad Maia ainda está no torneio, em dupla, onde faz parceria com a espanhola Georgina Garcia-Perez. Ambas enfrentam a dupla Kudermetova/Dzalamidze, cabeça de chave 4 do torneio.

Monica Puig segue firme no torneio e enfrentar nas oitavas de final da Coupe Banque Nationale a carismática americana #101 Madison Brengle que venceu o confronto com a compatriota #254 Victoria Duval em jogo de três sets.