Tentando afastar má fase, Muguruza despacha Bencic na estreia em Tóquio

Muito longe do seu melhor ritmo, Garbiñe Muguruza, ex número um do mundo e vencedora de dois títulos de Grand Slams, fez ótima exibição no WTA Premier de Tóquio. A espanhola bateu a suíça #37 Belinda Bencic, por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 6/4, em pouco menos de 1h30, e conquistou seu lugar no próximo round do torneio. O confronto direto entre as jogadoras agora está em 1 a 1.

Em um primeiro set e quebras, Muguruza foi capaz de usar sua pouca inteligencia para se manter firme e na vantagem. Quebrou o serviço da adversária por três vezes (terceiro, quinto e sétimo games) e sofreu quebra por uma única vez (sexto game). Quando serviu para a parcial, oscilou momentaneamente e precisou de quatro set points para sair na vantagem no placar.

Muguruza venceu 80% dos pontos em seu primeiro serviço, enquanto que Bencic venceu apenas 56%. Ambas deixaram a desejar no quesito segundo serviço: 14% dos pontos ganhos pela espanhola e 27% pela suíça. Bencic foi além e cometeu quatro dupla faltas.

Em um segundo set mais equilibrado, Bencic foi quebrada no quinto game e imediatamente devolveu a quebra, deixando as coisas interessantes ao público. Apesar da melhora no jogo, a suíça não foi capaz de repetir a boa performance dos games passados e, pouco tempo depois, sofreu mais uma quebra em seu serviço. Muguruza serviu para o jogo e dessa vez precisou de apenas metade de chances que do set anterior para fechar a parcial.

No próximo round do Toray Pan Pacific Open, Muguruza enfrenta a vencedora do duelo de qualifiers entre a #73 Alison Riske e a #115 Eugenie Bouchard.