Radwanska faz boa partida para bater Mattek-Sands na estreia do WTA de Seul

Muito longe de fazer a temporada dos sonhos que fez em 2016 e atualmente na modesta 60ª posição do ranking da WTA, Agnieszka Radwanska, ex-top 10, vem tentando mostrar que estar por baixo não significa estar fora. A polonesa entrou no WTA International de Seul com uma vitória importante em cima da carismática wildcard #375 Bethanie Mattek-Sands. A 'Ninja' venceu pelar parciais de 6/4 e 7/5 em 1h38.

Apesar da vitória, não foi Radwanska quem saiu na frente. A polonesa, que já havia salvo break point, sofreu a quebra em seu serviço no sétimo game da parcial. A quebra a fez jogar de forma mais dinâmica, o que ajudou muito visto que conseguiu a quebra de volta logo em seguida e depois a quebra do set - quando Mattek-Sands servia para se manter na parcial.

Em um segundo set perturbado, a americana voltou a sair na frente. Depois de muita reviravolta em pontos, rallies e placar, Radwanska finalmente foi capaz de fechar a segunda parcial a seu favor.

Radwanska não fez aces e cometeu quatro dupla faltas; Mattek-Sands, por sua vez, fez um ace e cometeu cinco dupla faltas. Polonesa venceu 28/37 de pontos no primeiro serviço (76%), 14/29 no segundo serviço (48%) e venceu 39% dos pontos em bolas de devolução. Mattek-Sands fez 19/28 (68%), 14/35 (40%) e 31% respectivamente.

No segundo round do Keb Hana Bank Korea Open, Radwanska enfrenta a #55 Irina-Camelia Begu, que venceu a #93 Mona Barthel em sets diretos.