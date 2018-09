Riske de sua lista: Muguruza eliminada de Tóquio

É um fato que grandes jogadoras da WTA estão em uma fase ruim, Eugenie Bouchard (ex top 5) e Kristina Mladenovic (ex top 10) são os exemplos atuais de maior notoriedade. Ao que parece, a mais nova tenista de topo a entrar em uma fase ruim é a ex número 1 do mundo, a espanhola-venezuelana Garbiñe Muguruza. Muguruza, que tem na conta os títulos de Roland Garros (2016) e WImbledon (2017) tem feito pouca coisa na temporada 2018 e, apenas tem sido alvo da grande mídia devido as grandes derrotas prematuras que vem sofrendo. A mais recente derrota prematura da espanhola aconteceu na madrugada desta quarta-feita (19) na popular quadra rosa do Toray Pan Pacific Open frente a americana Alison Riske. Alison meteu 6/1 e 6/2 na adversária em apenas 59 minutos de jogo e despachou assim a primeira seed do torneio.

Muguruza jogou de forma inconstante durante toda a partida. Durante o primeiro set serviu mal e não soube fazer construção de pontos, resultando em três quebras de serviço e nenhum break point a seu favor. Como não houveram rallys ou games longos, a parcial acabou em apenas 25 minutos.

Em um segundo set minimamente mais dinâmico, Muguruza ainda esboçou um ou dois pontos bem construídos, mas nem de longe o bastante para intimidar a adversária que novamente conseguiu quebrar a espanhola por três vezes - e dessa vez foi quebrada uma vez, ao servir para a partida.

Alison fez três aces e cometeu uma dupla falta contra quatro aces e três dupla faltas da adversária espanhola. Americana chegou a vencer 31% a mais de pontos no primeiro e segundo que a adversária. No quesito devolução, Alison aparece com 31% a mais de primeiro serviço ganho que a adversária e, no segundo serviço 24% a mais no quesito devolução de segundo serviço.

Na entrevista pós jogo, Alison falou sobre como que sentia: "Com certeza é bacana. Eu realmente estou feliz com a partida que fiz. Eu acho que fui bem consistente e realmente estou feliz porque posso jogar aqui por mais um dia", disse a americana.

Muguruza despe-se do torneio com uma dura derrota e com a pergunta que os fãs têm feito desde o início da temporada: não estaria na hora de trocar de coach?

Alison Riske, porém, segue firme no torneio e já no próximo round enfrenta outra ex número 1 do mundo, a tcheca Karolina Pliskova, atualmente número 8 do mundo, que venceu a australiana Daria Gavrilova em excelente partida de três sets.