Ostapenko inicia defesa do título em Seul com vitória sobre Arruabarrena

Nesta quarta-feira (19), a jovem letã Jelena Ostapenko estreou bem na sua defesa de título no WTA de Seul. A atual número 10 do mundo derrotou a espanhola #71 Lara Arruabarrena, por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/3, e garantiu vaga às oitavas de final.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O primeiro set foi um passeio de Ostapenko, os diferenciais sendo os quarto, sexto games da partida, quando a letã quebrou o saque da espanhola. Com isso, ela aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser precisa nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Com mais confiança ainda, Ostapenko continuou com a sua estratégia de jogar com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Arrubarrena. A maior agressividade também contou para que a letã mantivesse o seu saque na parcial e fizesse o segundo set perfeito por 6/3, levando assim a partida em dois sets em 1h15 de embate.

Nas oitavas de final, Ostapenko enfrenta a #122 Ekaterina Alexandrova, que atropelou na estreia a #68 Johanna Larsson, parciais de 6/1 e 6/2.