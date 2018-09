Wang atropela Putintseva e sagra-se campeã de Guangzhou

Neste domingo (22), a #41 Qiang Wang conquistou seu segundo título na carreira e na temporada ao triunfar sobre a #61 Yulia Putintseva, em 1h11 de partida com parciais de 6/1 e 6/2 pelo WTA International de Guangzhou, na China.

Wang já havia conquistado um torneio nesta temporada, o primeiro de sua vida, em julho, quando venceu Saisai Zheng no torneio de Nanchang, também na China. Impedindo que Putintseva conquistasse o primeiro título da vida, a chinesa entrará no top 40 pela primeira vez na carreira, tornando-se a #34 melhor tenista do circuito.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

A tenista da casa demonstrou-se satisfeita em entrevista após a partida: "Me senti muito bem vencendo o torneio", admitiu. "Eu amo jogar na China. É muito importante pra mim, estar perto de tantos amigos aqui".

Putintseva, apesar da derrota, se mostrou feliz com a semana: "Eu joguei outras quatro partidas, e hoje não foi como nelas", disse a cazaque. "Foram condições diferentes e uma jogadora diferente. Apenas me sinto feliz por poder ter jogado e vencido algumas boas partidas aqui".

Putintseva conquistará 160 pontos no ranking mundial e avançará 16 posições, ficando em #45 na próxima semana. Enquanto Wang disputará o WTA Premier de Wuhan, também na China, a cazaque descansará para disputar o WTA de Tianjin, que se inicia na segunda semana de outubro.