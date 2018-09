Klizan bate Wawrinka de virada e volta à decisão em São Petersburgo depois de seis anos

Em um duelo duríssimo até o último ponto, o eslovaco #65 Martin Klizan venceu o suíço #88 Stan Wawrinka por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, em 2h17 de partida, e garantiu vaga na grande decisão do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia, onde foi campeão em 2012. Essa será a sétima disputa de troféu na carreira de Klizan. Curiosamente, o canhoto triunfou em todas as seis anteriores.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro Futfanatics

Com um estilo de jogo muito parecido, os tenistas eram agressivos e disparavam muitos winners. Wawrinka conseguiu uma quebra logo no primeiro game e abriu vantagem. Sacando muito bem, não deu chances de reação para o eslovaco. Aproveitando-se de um erro não forçado do adversário, fechou a parcial em 6/4.

Melhorando a porcentagem no primeiro serviço e errando menos, Klizan cresceu na partida. O equilíbrio no segundo set se deu até o sexto game, quando o ex-top 3 do mundo caiu de produção e foi quebrado de zero. O eslovaco fez 5 a 2 no placar e, contando com erros bobos do suíço, fechou em 6/3, empatando o confronto.

O terceiro set foi decidido no detalhe. Com bela trocas de bolas, os tenistas apresentaram um alto nível de tênis durante toda a parcial. No 3º game, Klizan conquistou um break e passou a liderar o marcador. Porém, no sexto game, Wawrinka devolveu a quebra de saque e igualou tudo novamente. O jogo seguiu e parecia que a parcial seria decidida no tie-break. Foi então que no 5 a 5, o canhoto fez uma grande jogada e quebrou Stan. Sacando para a vitória, salvou um break point e, depois de desperdiçar dois match points, fechou em 7/5.

Buscando o bicampeonato no St. Petersburg Open, Klizan enfrenta na finalíssima o austríaco #7 Dominic Thiem, que derrotou o espanhol #26 Roberto Bautista Agut em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3.