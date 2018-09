Stephens desperdiça chances e Kontaveit prevalece em jogaço na primeira rodada de Wuhan

A sina da #9 Sloane Stephens na Ásia continua. Sem vencer um jogo no continente desde 2016, a estadunidense esteve muito perto nesse domingo (23), mas caiu para a #27 Anett Kontaveit na estreia do WTA Premier 5 de Wuhan. A estoniana fechou o jogo em dois sets a um, parciais de 4/6, 7/5 e 6/4, em 2h34. Foi o segundo confronto entre as duas, e agora o retrospecto está empatado - Stephens havia vencido fácil o primeiro deles este ano, em Roland Garros.

No primeiro set, Kontaveit abriu 3/0 logo de casa, mas Stephens se recuperou com autoridade. Venceu seis dos últimos sete games do set, e não cedeu nenhum break point na parcial a partir do quarto game até fechar em 6/4, em 48 minutos.

A estadunidense parecia em controle no segundo para fechar o jogo, sacando em 4/3 e abrindo 40-0 no oitavo game. Porém, a partir daí, o jogo desandou. A estoniana conseguiu quebra e, com um ótimo aproveitamento no primeiro saque - 81% deles postos em quadra, e 79% dos pontos ganhos nesta situação. Enquanto isso, Stephens sofreu para confirmar seu serviço a partir daí, e foi quebrada no 12º game: Kontaveit 7/5, em 55 minutos.

Apesar do baque, Stephens conseguiu se manter no jogo na parcial final e quebrou no quinto game para fazer 3/2. Porém, novamente não conseguiu administrar a vantagem, e foi quebrada de volta logo na sequência. Inspirada, Kontaveit passou a prevalecer nos rallies, encaixar winners improváveis e, apesar do esforço da rival na defesa, a estoniana sempre ameaçou o saque da rival.

No nono game, Stephens voltou a ter chances, abrindo 0-40 no saque da rival, mas desperdiçou três break points e viu a estoniana confirmar. Assim, no 10º game, com a rival pressionada, Kontaveit quebrou de zero, vencendo assim os seis últimos pontos da partida, e fechando o set em 6/4, após 51 minutos.

Esta foi a sétima vitória de Kontaveit em 12 jogos contra tenistas no top 10 no ano. Na próxima rodada em Wuhan, a estoniana vai enfrentar a vencedora do confronto entre a #40 Donna Vekic e a #50 Coco Vandeweghe.