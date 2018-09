Sem sustos, Keys estreia em Wuhan com vitória convincente sobre Wang

A #18 Madison Keys venceu nesta segunda-feira (24) a chinesa #78 Yafan Wang na primeira rodada do Wuhan Open, China. A estadunidense fechou a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/3 – 6/3, em 1h26min de partida.

O torneio é nível Premier 5, segunda categoria mais importante da WTA Tour - só fica atrás da Premier Mandatory. Keys tem três títulos na carreira, os três de nível Premier, terceiro em importância.

Yafan Wang não ofereceu perigo algum à Keys durante a partida. Os números de pontos ganhos com o serviço e retorno de primeiros saques explicita bem a superioridade da americana. Keys ganhou 92% dos pontos com primeiro saque, Wang, 50%.

Yafan ganhou somente oito no retorno dos primeiros saques, Keys, 50%. No quinto game do primeiro set Keys abriu 4/1 com uma quebra de frente, todos os serviços foram confirmados na sequência, assim, Keys fechou em 6/3.

No segundo set, Wang se apresentou ainda mais irregular, perdeu dois serviços, a segunda quebra aconteceu no último game quando buscava se aproximar de Keys que vencia 5/3. Logo, vitória da americana por duplo 6/3.

Keys enfrentará na sequência a cabeça de chave número 3, a alemã Angelique Kerber, que entrou diretamente na segunda fase do torneio.