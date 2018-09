Mais agressiva e potente, Kvitova supera Krunic na segunda rodada de Wuhan

No piso que expande seu estilo mais agressivo e potente, a #5 Petra Kvitova superou um confronto com muito rallies e trocas de bola contra a sérvia #63 Aleksandra Krunic, por 6/3 e 6/4, em 1h20. A tcheca de 28 anos mostrou muita força, foco e agressividade para derrotar sua oponente nas quadras duras do Wuhan Open, na provincia da Wubei.

Cabeça de chave número cinco do torneio, Kvitova logo chegou jogando de forma agressiva e logo engatou uma liderança de 5/1 na partida mas deixou Krunic se recuperar de maneira rápida, deixando a rival quebrar logo em seguida para fazer 5/3 no placar. Mantendo-se focada, a tcheca fez um game limpo no seu saque, fechando a primeira parcial por 6/3, impedindo assim a recuperação e a empolgação da adversária.

Krunic parecia com o maior poderio dos golpes da tcheca e estava cansada após uma longa e turbulenta na rodada anterior no seu em bate contra a italiana Camila Giorgi e parecia não conseguir forças para recuperar-se na partida. A tcheca não se deixou muito abalar com a maior variação das bolas de Krunic no jogo, visto que a performance da adversára estava sendo mais na base da esforço do que outra coisa.

Tentando entrar mais em ritmo para equilibrar de vez a partida, Krunic tentou manter tudo na base do saque a saque até o 3/3. Porém Kvitova reagiu e quebrou o saque e fez 4/3 não deixando assim escapar sua vantagem, fechando o segundo set e o a partida por 6/4, após 43 minutos de set.

Na próxima rodada do WTA Premier 5 de Wuhan, Kvitova terá um duelo mais duro diante da russa #39 Anastasia Pavlyuchekova que derrotou a holandesa #11 Kiki Bertens, campeã de Seul há alguns dias, por dois sets a zero.