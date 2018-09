Sabalenka continua derrubando favoritas e elimina Svitolina em Wuhan

A jovem de 20 anos, #20 Aryna Sabalenka, venceu nesta terça-feira (25), na segunda rodada do Wuhan Open, a cabeça de chave número seis, Elina Svitolina por 2 sets a 1, parciais de 6/4 ,2/6, 6/1. Foi a sétima vitória da bielorrussa sobre tenistas top 10 no ano - apenas Kiki Bertens tem números melhores.

Aryna Sabalenka tallies her 7th Top 10 win of the season with a tour-leading 19th 3-set win, defeating Elina Svitolina.



Only Kiki Bertens has more Top 10 wins this year (10). #wuhanopen — WTA Insider (@WTA_insider) 25 de setembro de 2018

Sabalenka vive seu ano de ascenção, após boas campanhas e conquista do primeiro título nível WTA em New Haven, chegou à posição de #20 no ranking, melhor da carreira. Svitolina, 24 anos, que já foi número três, também vive bom ano, foi campeã em Brisbane e bicampeã em Dubai e Roma.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Svitolina não entrava em quadra desde a derrota para #19 Anastasija Sevastova nas oitavas do Us Open. A última impressão foi a de um jogo com saque e golpes muito fracos, que pode sucumbir no terceiro set - na ocasião Sevastova venceu por 2 sets a 1 , parciais de 6/3, 1/6, 6/0. Do outro lado, Sabalenka tem se apresentado com constante agressividade, golpes rápidos e variados.

O jogo desta terça-feira (25) foi o primeiro entre elas, confirmou as últimas impressões, Sabalenka demoliu o jogo proposto por Svitolina, as devoluções e saques lentos eram devolvidos com pancadas em todas as direções, por vezes deixando a ucraniana sem reação alguma.

O ponto fraco da bielorrussa foram os erros não forçados em excesso no segundo set, onde Svitolina venceu 6/2. Mas, Sabalenka prevaleceu no primeiro e terceiro sets foram vencidos e venceu por 6/4 e 6/1, respectivamente.

Na maioria das vezes, os contra-ataques da ucraniana não tinham força suficiente para encerrar o ponto, resultando em mais trocas de bolas, que na maioria das vezes terminava com um winner da bielorussa.

Sabalenka enfrentará na próxima fase do Wuhan Open a americana de 19 anos, #62 Sofia Kenin, que venceu as favoritas #28 Su-Wei Hsieh e #10 Julia Goerges nas primeiras rodadas.