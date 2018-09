Fognini passa por Ebden sem maiores problemas e segue às semis em Chengdu

Na madrugada dessa sexta-feira (28), o talentoso italiano #13 Fabio Fognini alcançou mais uma semifinal em torneios de nível ATP no ano. O cabeça de chave número um derrotou o australiano #47 Matthew Ebden por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, o tenista de Sanremo chega entre os quatro do ATP 250 de Chengdu, buscando seu quarto título no ano, em uma temporada para se aproximar do top 10 mais ainda no ranking.

O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Fognini, o diferencial sendo o terceiro e o sétimo games da primeira parcial, quando o italiano quebrou após ter desperdiçado dois breaks ao seu favor no saque do australiano. O principal cabeça de chave jogou mais focado usando sua habilidade costumeira e a vantagem obtida, sendo mais consistente nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 35 minutos de set.

Mais tranquilo e contando com muitos erros de seu oponente, o italiano de 31 anos seguiu mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas cheias de malícia no segundo set, se impondo diante de Ebden. A maior habilidade e sua direita em estado de graça também ajudaram para que Fognini jogasse de forma mais relaxada, fechando assim o segundo set por 6/2, em outros 35 minutos, encerrando o confronto.

Na semifinal, Fognini enfrentará o #62 Taylor Fritz, que venceu o duelo norte-americano contra o #58 Sam Querrey, por dois difíceis sets a zero 7/6(1) e 7/5, após 1h30.