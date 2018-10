Halep desiste após perder primeiro set e Jabeur avança em Pequim

Em sua pior fase na temporada, a #1 Simona Halep retirou-se do WTA Premier Mandatory de Pequim, na China, após perder o primeiro set neste domingo (30) para a #119 Ons Jabeur, da Tunísia, por 6/1, após 32 minutos de set, selando a quarta derrota consecutiva da romena.

A número 1 do mundo confessou que sentia dores desde antes do início da partida. "Estava com dores desde o início da partida, desde os treinamentos. A dor não me deixou em momento algum", admitiu. "Eu sabia que estava com dores, mas pensava que, no aquecimento, poderia melhorar um pouco. Mas não melhorou". Halep também se mostrou preocupada com a lesão, principalmente por não saber do que se tratava.

Sua adversária, Ons Jabeur, de 24 anos, não ficou muito satisfeita com o resultado: "É claro que eu não queria que acabasse dessa forma. Queria uma batalha. Infelizmente, ela estava machucada", disse a tunisiana. "Espero que da próxima vez possamos jogar uma partida de verdade sem nenhuma das duas machucadas."

É a primeira vez desde 2016 que a romena acaba por perder quatro partidas consecutivas. No início de tal temporada, ela caiu para Kuznetsova (Sydney), Zhang (Australian Open), Ivanovic (Dubai) e Vesnina (Doha) em sequência, acabando com a sequência em Indian Wells após estreia vitoriosa contra Vania King.

Halep ainda se mantém com esperanças de jogar o WTA Finals, realizado no fim de outubro. Ela já se qualificou para o torneio, disputando-o pela quarta vez consecutiva.

Jabeur, seguindo viva no China Open, enfrentará a croata #40 Donna Vekic, que passou pela grega #29 Maria Sakkari neste sábado (29). A tunisiana tem uma vitória no confronto direto contra Vekic na única partida realizada, em 2014.