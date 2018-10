Edmund vence Gojowczyk de virada e avança à segunda rodada no ATP 500 de Pequim

O britânico #16 Kyle Edmund sofreu um pequeno susto, mas estreou com vitória no ATP 500 de Pequim, na China. Jogando contra o alemão #70 Peter Gojowczyk, o cabeça de chave número cinco do torneio triunfou por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em 1h30 de partida. Esse foi o segundo jogo entre os dois tenistas, com Edmund levando a melhor nos dois - em ambos ele perdeu o primeiro set.

O britânico começou o duelo errático e entregando pontos de graça para o adversário. Com um péssimo aproveitamento em seu segundo serviço - apenas 38% -, Edmund sofria em seus games de saque. Aproveitando-se das oscilações, Gojowczyk obteve duas quebras. Chegou a perder uma delas, mas freou a reação do britânico e fechou a parcial em 6/3.

Apesar de sair atrás no placar, Edmund foi melhorando a consistência e adquiriu a confiança que precisava. Em um segundo set avassalador, o cabeça de chave número cinco foi soberano. Mesmo tendo seu serviço quebrado uma vez, conseguiu três breaks ao longo da parcial e passou por cima do alemão. Fechou em 6/1 e empatou a partida.

No set decisivo, Edmund manteve a soberania diante de Gojowczyk. Comandando as trocas de bola com seu poderoso forehand, o britânico conquistou duas quebras e liderou o placar durante toda a parcial. Controlando a vantagem no marcador, selou a vitória por 6/2.

Na segunda rodada do China Open, seu oponente será o vencedor do duelo entre o argentino #52 Leonardo Mayer e o qualifier italiano #58 Matteo Berrettini, que se enfrentam nesta terça (02).