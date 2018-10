Sevastova avança em Pequim após bater Cibulkova

Uma das poucas tenistas a chegar às semis sem perder sets, Anastasija Sevastova coleciona mais uma vitória no WTA de Pequim. Nesta sexta-feira (5), a letã triunfou sobre Dominika Cibulkova, da Eslováquia, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6(5) em 1h41 de partida pelas quartas de final do Premier.

Com a vitória, Sevastova abre mais uma vez vantagem contra Cibulkova no H2H, tendo duas vitórias nas três partidas ocorridas: em 2010, também em Pequim, a letã venceu a eslovaca de virada. No início de 2018, em Sydney, a ex-top 10 empatou, vencendo em sets diretos.

Na partida desta sexta, entretanto, os placares foram apertados. Em 22 games de partida, 152 pontos foram jogados, uma média de 7 por game. Sevastova conseguiu se sobressair nos break points, tendo oito oportunidades, das quais converteu cinco, enquanto Cibulkova aproveitou apenas três das seis obtidas.

Nas semifinais do torneio, Anastasija Sevastova, em busca de mais uma final, enfrentará a jovem Naomi Osaka, com 13 vitórias nas últimas 14 partidas, avançando, nas quartas de final, sobre Zhang Shuai em uma maratona de 2h33. No confronto direto, cada uma possui uma vitória. A última partida, em Doha 2018, foi vencida por Sevastova.