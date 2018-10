Com atuação segura, Fognini vence Fucsovics e avança às semis no ATP 500 de Pequim

Na madrugada desta sexta-feira (05), #13 Fabio Fognini bateu o húngaro #45 Marton Fucsovics por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h38 de partida, e garantiu vaga na semifinal do ATP 500 de Pequim, na China. Esse foi o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito.

O jogo começou movimentado. Fognini teve dois break points logo no primeiro game, mas não conseguiu aproveitá-los. No game seguinte, foi a vez de Fucsovics ter um break a seu favor, também desperdiçado. Depois de muita disputa, finalmente o italiano obteve a quebra de saque, no quinto game. Resistindo à forte pressão do adversário, Fognini manteve a vantagem no placar e, depois de salvar duas chances de quebra, fechou em 6/4.

O segundo set foi bem parecido. Os tenistas trocavam muitas bolas e oscilavam em alguns momentos, fazendo com que o jogo ficasse muito parelho. Foi então que Fognini conseguiu dois breaks em sequência e abriu 5 a 2. Sacando para o jogo, viu Fucsovics reagir, devolver uma das quebras e confirmar seu saque, diminuindo o marcador para 5 a 4. Na segunda oportunidade de vencer o duelo em seu serviço, o italiano fechou novamente em 6/4 após um erro não forçado do húngaro.

Na disputa por uma vaga na decisão do China Open, o italiano terá pela frente o argentino #4 Juan Martin del Potro, que atropelou o sérvio #36 Filip Krajinovic em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/0.

Desistência de Shangai

Apesar da classificação para a semifinal em Pequim, o dia não foi só de notícias boas para Fabio Fognini. Após a partida, o italiano anunciou sua desistência do Masters 1000 de Shangai, que terá início na próxima semana, devido a dores no tornozelo. Vale lembrar que o tenista ainda está na disputa por uma vaga no ATP Finals, em Londres, que reúne os oito melhores do ano.