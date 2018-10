Muguruza bate Kumkhum e avança às semifinais em Hong Kong

Em seu primeiro torneio com 25 anos completos, a #13 Garbiñe Muguruza ainda não perdeu sets. Nesta sexta-feira (12), a espanhola passou pela #105 Luksika Kumkhum, da Tailândia, em sets diretos, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h45 de partida, pelas quartas de final do WTA de Hong Kong, na China.

Pela primeira vez desde Roland Garros, Muguruza consegue três vitórias consecutivas, também a última vez em que chegou às quartas de final de um torneio, quebrando, assim, a sequência de sete partidas de eliminações em segundas ou terceiras rodadas. Ainda, a ex-número um do mundo se mantém invencível em quartas de final em 2018, tendo cinco vitórias em cinco embates, caindo pela última vez neste estágio em Wuhan 2017.

​Numa partida dramática, com uma média de sete pontos por game, Muguruza sobressaiu pelo primeiro serviço, vencendo quase 70% dos pontos com ele, ao passo que Kumkhum conseguiu apenas 50%, além de não conseguir nenhum ace, enquanto a espanhola marcou três, bem como 18 winners na partida.

Nas semifinais do ​Hong Kong Open, Garbiñe Muguruza terá pela frente a ucraniana a #5 Elina Svitolina ou a chinesa #24 Wang Qiang, que concluirão a partida apenas neste sábado (13). Wang lidera por 6/2 e 5/2, tendo o embate interrompido pela chuva. A espanhola jamais enfrentou a chinesa e tem desvantagem de quatro a três no confronto direto contra a ucraniana.