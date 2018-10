Suárez Navarro larga com vitória sólida contra Kristyna Pliskova em Luxemburgo

Ainda em busca de seu primeiro título na temporada, a #24 Carla Suárez Navarro estreou com vitória positiva no WTA International de Luxemburgo. Nesta terça-feira (16), a ex-top 10 venceu a #97 Krystina Pliskova por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h06 de partida.

Com a vitória, Suárez Navarro volta a ter um saldo positivo em R32, com oito vitórias e sete derrotas, sendo seu último triunfo no US Open, quando bateu Garcia em três sets. Nas oitavas, buscará as quartas de um torneio pela sexta vez na temporada, podendo ser a quinta na quadra dura, com a única exceção no Premier de Madrid, realizado em maio.

Na partida, a espanhola não teve muitas dificuldades em bater a irmã gêmea da ex-número um do mundo Karolina Pliskova, vencendo nove de seus dez games de serviço e quebrando a tcheca em três oportunidades diferentes e tendo dez break points ao longo da campanha. No serviço, Pliskova marcou dez aces, insuficientes para se manter na partida, enquanto Suárez Navarro precisou apenas de um.

Nas oitavas de final do BGL BNP Paribas Open, a ex-top 10 da WTA terá como adversária a húngara #63 Timea Babos ou a qualifier canadense #108 Eugenie Bouchard. A espanhola lidera o confronto direto contra Babos por quatro a zero e por três a um contra Bouchard.