Tsonga supera partida emocionante contra Pella e volta a vencer após oito meses

Na tarde dessa terça-feira (16), o talentoso #75 Jo-Wilfried Tsonga voltou ao caminho das vitórias. Após se recuperar de uma lesão no joelho, que o tirou de ação desde fevereiro até setembro, o francês derrotou o #65 Guido Pella por dois sets a um, em partida emocionante, com parciais de 7/5, 5/7 e 7/6(5), na primeira rodada do ATP 250 de Antuérpia, onde Tsonga defende o título. Caso não alcance ao menos as quartas de final, o ex-número cinco deve sair do top 100 da ATP.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Tsonga, o diferencial sendo o 12º game da primeira parcial, quando o francês quebrou após ter conquistado o break ao seu favor. Sob os olhares de Thierry Ascione, o francês jogou mais focado usando o seu saque devastador e sua direita potente sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 36 minutos a primeira parcial.

Mais tranquilo e contando com muitos erros não-forçados ao seu oponente, Pella conseguiu ser mais agressivo de fundo de quadra e abusou demais da sua variação nos seus golpes no segundo set, se impondo diante do francês. A maior consistência no saque ajudaram o argentino a jogar e levar de forma mais tranquila o segundo set por 7/5, em 50 minutos de partida, empatando a partida.

O terceiro set foi muito equilibrado, mas com vantagem para Tsonga, o diferencial sendo os três mini breaks no tie break, quando o veterano francês devolveu muito e quebrou o saque de Pella. O ex-número cinco do mundo jogou mais relaxado usando de novo o seu saque e sua direita para definir e vencer o game desempate por 7-5, em 54 minutos, fechando o jogo após 2h20 de batalha.

Na próxima rodada do European Open, Tsonga enfrenta o seu compatriota #38 Gaël Monfils, que venceu o confronto contra o tenista local, #110 Ruben Bemelmans, por dois sets a zero, em uma hora.