Goerges passa com tranquilidade por Blinkova e avança às quartas de Luxemburgo

Depois da morna estreia no WTA de Luxemburgo, a alemã #9 Julia Goerges melhorou seu jogo na partida contra a jovem adversária russa #99 Anna Blinkova. Nesta quarta-feira (17), Goerges precisou de apenas 75 minutos para impor 6/1 e 6/4 na adversária e avançar no torneio europeu. A partida marcou primeiro encontro entre ambas.

A alemã, cabeça de chave um, começou a partida com total controle. Quebrou o serviço da adversária por três vezes (games: três, cinco e sete) e não enfrentou qualquer break point.

Foi no segundo set, entretanto, que a alemã enfrentou certas dificuldades. Quebrou no segundo game, foi quebrada e quebrou novamente, ficando com a vantagem na parcial. Vantagem que acabou quando a mesma foi servir para o jogo: teve dois match points e não aproveitou nenhum. Quando serviu para empatar o placar na parcial, a jovem russa falhou e acabou por doar a partida para a alemã.

Goerges disparou seis aces e cometeu duas dupla faltas. Blinkova não fez aces e cometeu cinco dupla faltas.

Como próxima adversária no BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Goerges enfrenta a croata #35 Donna Vekic, que despachou a francesa #103 Fiona Ferro em jogo de três sets. A alemã domina o confronto direto em 2 a 0.