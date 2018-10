Petkovic abandona com lesão na coxa e Bouchard segue às semis em Luxemburgo

A sorte não esteve do lado da #67 Andrea Petkovic nesta quinta-feira (18). Vindo de uma semifinal em Linz, a alemã venceu o primeiro set diante da #108 Eugenie Bouchard por 6/4, mas sentiu dores na coxa durante a segunda parcial e acabou desistindo quando perdia por 4/0, em jogo válido pelas quartas de final do WTA de Luxemburgo. A partida durou 1h03. No confronto direto, Bouchard diminuiu sua desvantagem para 2-5.

Bouchard alcança pela segunda vez uma fase semifinal de torneio WTA no ano - acabou saindo machucada da primeira vez, em Gstaad contra Cornet. A canadense, vinda do qualifying, chegou à sexta vitória consecutiva, coisa que não acontecia desde 2014, quando foi vice em Wimbledon. Genie já havia garantido o retorno ao top 100 com a campanha até as quartas e agora está em #89 no live ranking.

Petkovic venceu os três primeiros games da partida, os dois primeiros bem equilibrados e o terceiro com facilidade no saque. Bouchard chamou o técnico e, as lágrimas, reclamou de uma dor no dedão, mas continuou na partida. Mais precisa, a canadense conseguiu fazer o mesmo que a rival para empatar a partida em 3/3. A alemã voltou ao controle vencendo oito dos 10 pontos na sequência e se colocando em posição de sacar para o jogo. Chegou a abrir 40-0, mas Genie conseguiu uma reviravolta para quebrar e se manter viva no set. Porém, foi mal no saque na sequência e perdeu o game de zero, vendo a rival levar a parcial por 6/4, em 46 minutos.

A diferença de winners/break points foi a mesma para as duas tenistas: Bouchard teve 15 bolas vencedora, contra 10 de Petkovic, e a canadense cometeu 11 erros, cinco a mais que a alemã.

Logo no primeiro game da segunda parcial, Bouchard conseguiu quebrar o saque da rival novamente e, na sequência, confirmou seu saque com quatro aces consecutivos, fazendo 2/0. Ali, Petkovic começou a dar sinais de lesão. Pediu um tempo médico e voltou à quadra com a coxa enfaixada. A alemã tentou continuar, mas perdeu os dois games seguintes e acabou desistindo quando perdia por 4/0.

Genie Bouchard advances to the @WTAluxembourg semifinals 4-6, 4-0 ret. as Andrea Petkovic is forced to retire. pic.twitter.com/3vgMZrhpfY — WTA (@WTA) 18 de outubro de 2018

No total, Bouchard teve 23 winners e 11 erros não-forçados, contra 11 bolas vencedoras e nove erros de Petkovic. A canadense teve nove aces, sete a mais que a rival.

Nas semifinais do BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Bouchard enfrentará a cabeça de chave número um, a #9 Julia Goerges, que venceu por 6/3, 3/6 e 6/3 a #35 Donna Vekic. No único encontro entre as tenistas na carreira, a canadense venceu na segunda rodada em Roland Garros 2014, torneio em que disputou a semifinal.