Schwartzman supera partida dura contra Norrie e segue às quartas em Antuérpia

Na tarde dessa quinta-feira (18), o aguerrido tenista argentino #17 Diego Schwartzman obteve mais uma vitória maiúscula na sua carreira em torneios ATP 250 ao derrotar o canhoto britânico #87 Cameron Norrie por dois sets a um com parciais de 7/6(1), 6(3)/7 e 7/5, em 2h34. Com a vitória, o tenista de Buenos Aires vai às quartas do ATP 250 de Antuérpia e volta a vencer no circuito pela primeira vez desde o US Open

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para o 'Peke', o diferencial sendo as quebras no tie break da primeira parcial, quando o argentino quebrou o saque do britânico. Sob os olhares de Juan ignacio Chela, o ex-top 10 jogou mais focado com sua maior variação de golpes, sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 7/6, 7-1 no tie break, em 51 minutos de primeira parcial.

Mais agressivo e forçando muitos erros não-forçados de seu oponente, Norrie conseguiu ser mais agressivo na rede e abusou demais da sua potente direita e saque no segundo set, se impondo diante do lutador e aguerrido tenista argentino. A maior potência no saque e o maior talento à rede também ajudaram o britânico a jogar e levar de forma mais tranquila o segundo set por 7/6, sendo 7-3 no tie break, em 56 minutos de set.

O terceiro set foi bem disputado novamente, mas com vantagem para Schwartzman, o diferencial sendo os breaks no quinto e 11º game, quando o argentino foi mais paciente e quebrou o saque de Norrie. O ex-número dez do mundo jogou mais relaxado usando a sua direita para definir e vencer o set por 7/5, em 47 minutos, fechando o jogo após 2h34 de batalha.

Nas quartas de final do European Open, Schwartzman enfrenta o cabeça de chave número cinco, #32 Gilles Simon que atropelou o jovem tenista americano #84 Mackenzie McDonald por dois sets a zero, em 1h05.