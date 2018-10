Osaka abandona com lesão e Bertens se classifica para as semifinais de Singapura

Pela primeira vez disputando o WTA Finals em sua carreira, a #9 Kiki Bertens já consegue uma vaga na fase de mata-mata da competição. Nesta sexta-feira (26), a holandesa venceu a #4 Naomi Osaka, do Japão, por um set a zero e desistência após vencer a primeira parcial por 6/3, em 47 minutos de partida, da última ronda do Grupo Vermelho em Singapura.

Com o resultado, Bertens empata o H2H contra Osaka, tendo uma vitória para cada uma, com o triunfo da japonesa vindo em Acapulco 2016. Além disso, a holandesa conquista sua 12° vitória sobre top 10 na temporada, se tornando a segunda melhor tenista nessa classificação nos últimos cinco anos, perdendo apenas para Wozniacki, que venceu 14 top 10 em 2017.

Na metade do primeiro set, Osaka chamou seu treinador Sascha Bajin, afirmando que estava abaixo de sua melhor forma física, mas ainda estava lutando e jogando como pôde. No game seguinte, teve seu serviço quebrado sem sequer conseguir sacar e se movimentar de maneira razoável. Assim, ela pediu tempo médico, mas não fora suficiente, fazendo com que a japonesa se retirasse logo após o fim do primeiro set.

"Eu vi que na partida anterior ela estava tendo alguns problemas com o tendão e hoje ela estava com a perna enfaixada, mas acho que no início ela ainda estava bem", comentou Bertens após a partida. "Nunca é fácil ou legal vencer uma partida assim, mas as coisas são o que são. Tenho que aceitar isso e vou descansar, e ainda ter mais tempo para descansar para amanhã".

Com os resultados, nenhuma das cabeças de chave da competição avançou às semifinais, e Bertens enfrentará a #7 Elina Svitolina, da Ucrânia. No H2H, cada uma possui uma vitória, com o último confronto sendo vencido pela holandesa, em Cincinnati 2018, por dois sets a zero.