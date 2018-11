Tsitsipas derrota de Minaur conquista título do Next Gen Finals

Em sua primeira aparição no NextGen ATP Finals, o #15 Stefanos Tsitsipas se sagrou campeão de maneira invicta após vencer o australiano #31 Alex de Minaur em quatro sets, com parciais de 2/4, 4/1, 4/3(3) e 4/3(3), em 1h41, pela final da segunda edição do torneio realizada em Milão, na Itália.

Tsitsipas fez sua aparição no torneio em 2018, após ficar como o segundo reserva no ano anterior, não entrando na competição por menos de 200 pontos de diferença para o sétimo colocado, Daniil Medvedev. Neste ano, o grego entrou como o cabeça de chave número 1, sendo o único tenista dentro do top 30 a se qualificar. Por ter apenas 20 anos completos, ele também poderá participar do torneio em 2019, bem como de Minaur poderá participar em 2019 e em 2020, por ter apenas 19 anos completos.

Na partida, Tsitsipas se mostrou o jogador mais agressivo e sólido, apesar da característica consistente do australiano. Nos winners, de Minaur levou a melhor, fazendo 23 contra 22 do grego. Contudo, cometeu erros não-forçados em exagero, lhe custando dois tie breaks e uma quebra de serviço no segundo set, cometendo 24 contra apenas 15 de Tsitsipas, que fez dez aces sem nenhuma dupla falta contra quatro aces e uma dupla falta de seu adversário.

"É uma ótima sensação", admitiu Tsitsipas. "Tenho jogado um tênis excelente aqui em Milão. Foi uma partida fantástica. Me mantive calmo apesar de ter duas chances de vencer a partida. Estava pensando apenas em vencer a partida. Estava mentalmente bastante forte e isso foi provado no tie break do último set. Fico muito grato pela oportunidade de jogar em Milão e ser o segundo campeão do torneio. É um momento muito especial, e acho que posso conseguir confiança disso e jogar ainda melhor no futuro".

Os dois tenistas não disputarão mais torneios em 2018.