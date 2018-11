Murray/Soares viram sobre bicampeões Kontinen/Peers e mantém 100% no Finals

Ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares conseguiu sua terceira vitória no ATP Finals e assegurou a ponta invicta do Grupo Llodra/Santoro, nesta quinta-feira (15). A parceria do mineiro levou a melhor em cima da dupla reserva, mas bicampeã em exercício, Henri Kontinen e John Peers. Apesar da vitória, a parceria do brasileiro não teve vida fácil. De virada, fecharam o placar em 3/6, 7/6(3) e 10-3.

O terceiro embate, na verdade, deveria ser contra Nikola Mektic e Alexander Peya. Peya, entretanto, sentiu uma contusão e abandonou a disputa, e os atuais bicampeões, Kontinen/Peers, tiveram o gostinho de pelo menos uma partida na quadra que os consagrou nos últimos dois anos.

Para vencer a terceira partida, o mineiro e o escocês tiveram um primeiro set difícil, sem conseguir quebrar os rivais. Eles ainda perderam dois serviços para dar confiança aos adversários. A segunda parcial foi a mais acirrada. Sem nenhum dos lados conseguir quebra, o tie break foi forçado. No desempate, Soares conseguiu extrair um ponto rival, viu a marca ser revisada, mas conquistou dois serviços do adversário. Com tudo igual no marcador, Murray cresceu no piso duro londrino. Com o brasileiro, ele segurou bem seus saques e ainda conseguiu quebrar os rivais em três chances no match tie break, fechando em confortáveis 10-3.

Agora, J.Murray/Soares esperam os jogos do Grupo Knowles/Nestor, que acontecem nesta sexta-feira (16) para a definição das semifinais. Herbert/Mahut enfrentam M.Bryan/Sock, enquanto Kubot/Melo pegam Marach/Pavic.