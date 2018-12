Tsitsipas passa por Tiafoe e Grécia permanece viva na Hopman Cup

Precisando vencer para manter a Grécia viva na Hopman Cup, o jovem #15 Stefanos Tsitsipas fez sua parte. Na segunda partida do confronto contra os Estados Unidos, o tenista derrotou #39 Frances Tiafoe, também de 20 anos, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (3) e 6/3.

Mostrando-se mais à vontade do que na estreia contra o britânico Cameron Norrie, o grego tratou de conseguir a quebra no sexto game e abriu 5/2. Sem sofrer sustos, Tsitsipas fechou o set inicial em 6/3 com um ace.

A segunda parcial foi mais disputada. Embalado com a vitória no set anterior, Tsitsipas conquistou a quebra logo no terceiro game e abriu 3/1. Quando tudo parecia se encaminhar a favor do grego, Tiafoe reagiu. Errando menos, o norte-americano devolveu o break e virou o placar para 4/3.

A partir daí, os tenistas foram confirmando seus saques e a decisão foi para o tie-break. Agressivo, Tiafoe fez 4/0 rapidamente. Tsitsipas ainda tentou correr atrás, mas a superioridade do adversário no marcador era enorme. Com um winner de backhand, o estadunidense fechou em 7/6 (7-3) e empatou o duelo.

Apesar da reação do norte-americano, Tsitsipas não se abalou e começou o terceiro set com tudo. Sólido, o jovem obteve a quebra de serviço no 2° game e abriu 3/0. O grego teve chances de conseguir mais um break, mas Tiafoe manteve seu saque. Sem ser incomodado, selou a vitória novamente por 6/3 e garantiu um ponto crucial para a Grécia no Grupo B.

Serena Williams bateu Sakkari no duelo feminino, e a decisão do confronto ficou para as duplas mistas. Aí, os gregos venceram por dois sets a um nas duplas mistas, e garantiram a vitória para a Grécia.