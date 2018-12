Berdych derrota Kohlschreiber em seu retorno às quadras após mais de seis meses

Na sua aguardada volta às quadras, o wildcard #71 Tomas Berdych bateu o #34 Philipp Kohlschreiber na estreia do ATP 250 de Doha. Na madrugada desta segunda-feira (31), o tcheco, finalista do torneio em 2015, fechou a partida em 6/4 e 7/6(5), em 1h43, ampliando a sua vantagem no confronto direto para nove a dois.

Berdych não atuava desde junho, no ATP 500 de Queen's, em Londres. O tcheco esteve fora durante seis meses se recuperando de uma grave lesão nas costas.

O jogo começou com uma quebra no saque de Berdych, mas, a partir daí, não cedeu mais nenhum break point durante a primeira parcial. Com um bom aproveitamento na devolução do segundo saque de Kohlschreiber - 47% dos pontos -, o tcheco devolveu a quebra no sexto game, e conseguiu outra quebra para fechar o set no 10º game: 6/4, em 40 minutos.

Na segunda parcial, os dois tenistas mostraram sua consistência habitual no saque. Cada um só teve um break point, e nenhuma quebra foi confirmada, encaminhando a partida para o tie-break. O equilíbrio permaneceu, mas Berdych fechou em 7-5, em set que durou 1h03.

Na próxima rodada do Qatar ExxonMobil Open, Berdych enfrenta o cabeça de chave número oito, o #28 Fernando Verdasco, que bateu o lucky loser #110 Paolo Lorenzi na estreia, parciais de 6/3 e 6/4. O tcheco lidera o confronto direto por 10 a quatro.