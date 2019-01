Herbert mantém invencibilidade contra Thiem e supera primeira rodada em Doha

Se o cabeça de chave número um do ATP 250 de Doha, Novak Djokovic, venceu fácil sua estreia, o segundo favorito, o #8 Dominic Thiem já está eliminado. Fechando o dia de partidas no Qatar nesta terça-feira (1º), o austríaco caiu para o #55 Pierre-Hugues Herbert por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h26.

Herbert está agora 2-10 em partidas contra tenistas do top 10, a outra sendo justamente contra Thiem, nas quartas de final do ATP 500 de Rotterdam, em 2017. Nas duas partidas contra o austríaco, o francês não foi quebrado nenhuma vez.

O único break point cedido por Herbert durante toda a partida foi no primeiro game. Do outro lado, Thiem também manteve seu saque com conforto na maioria dos games, mas o francês foi preciso na chance que teve - abriu 40-0 no quarto game, e abriu 3/1. Com os serviços sendo confirmados no restante do primeiro set, o número 55 fechou em 6/3, após 37 minutos.

A segunda parcial continuou tendo uma consistência grande no saque. Houve apenas um deuce nos 10 primeiros games, e nenhum break point. O diferencial acabou sendo o aproveitamento de segundo saque. Enquanto no primeiro, Herbert teve vantagem de 83% a 73%, no segundo a discrepância foi maior: 75% a 53%. No 11º game, Thiem chegou a salvar o primeiro bp, mas não resistiu na sequência, e o francês venceu os últimos seis pontos da partida, fechando em 7/5, em 49 minutos.

Na segunda rodada do Qatar ExxonMobil Open, Herbert enfrenta o qualifier alemão, #74 Maximilian Marterer, que bateu na estreia o compatriota #59 Peter Gojowczyk.