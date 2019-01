Berdych vence Herbert em sets diretos e segue firme para a semifinal do ATP 250 de Doha

Após seis meses afastado das quadras, o wildcard #71 Tomas Berdych segue firme no ATP 250 de Doha. O tcheco alcançou as semifinais ao vencer o #55 Pierre-Hugues Herbert em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h12 de partida. Há 11 meses o tenista tcheco não alcançava a semifinal de um torneio. A última vez aconteceu na temporada passada em Marselha, onde perdeu para o russo Karen Khachanov.

O tenista da República Tcheca contou com seu primeiro serviço muito eficiente. Com os pontos disputados com este saque, perdeu apenas um ponto no primeiro set e dois no segundo. Herbert, por sua vez, alcançou um total de 61% de pontos vencidos com o primeiro saque.

Duas quebras no primeiro set foram suficientes para Berdych sair na frente no placar e vencer por 6/2, em 30 minutos de partida. No segundo set, bastou apenas uma quebra no primeiro game para o tcheco vencer por 6/4. O vitorioso da partida não teve seu serviço em nenhum momento do jogo.

Tomas Berdych não vence um torneio desde 2016 – temporada em que venceu o título do ATP 250 de Shenzhen, em cima de Richard Gasquet. O tcheco é bicampeão do torneio chinês e possui 13 títulos em sua carreira. Longe das quadras por muito tempo, Berdych caiu mais de 50 posições na temporada passada.

O tcheco enfrentará o italiano #20 Marco Cecchinato em busca de uma vaga na final do Qatar ExxonMobil Open. Com seu resultado até então no ATP 250 de Doha, o tenista já garantiu a subida de, pelo menos, oito posições no ranking. Caso vença a próxima rodada, pode subir mais seis.