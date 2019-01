Kvitova elimina atual campeã Kerber e avança às semifinais em Sydney

A tcheca #8 Petra Kvitova mostrou, novamente, que está jogando muito nessa 2019. Em duelo válido pelo WTA Premier de Sydney, ela derrotou a alemã e atual campeã do torneio #2 Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h26 minutos. A partida teve duas paralisações por conta de chuvas, que totalizaram mais de três horas.

No primeiro set, Kerber chegou a ter a vantagem em 4/2, mas não conseguiu superar a eficiência de Kvitova, que conseguiu salvar quatro das cinco ameaças de quebra de serviço que sofreu. Além de quebrar a adversária por duas vezes, Kvitova teve 67% de aproveitamento em seu primeiro serviço e fechou o set em 6/4.

No segundo set, Kvitova arrasou com Kerber. Com mais de 70% de aproveitamento de pontos tanto no primeiro, quanto no segundo serviço, a tcheca quebrou o serviço da adversária em duas oportunidades e fechou o set em 6/1.

Com a vitória, Kvitova enfrenta na semifinal do Sydney International a bielorrussa #33 Aliaksandra Sasnovich, que venceu com autoridade Timea Bacsinszky nas quartas. O duelo ocorrerá nesta sexta-feira (11), às 6h (horário de Brasília)